Na Janssen ook Van de Sanden naar finale Champions League

Olympique Lyonnais is zondag in San Sebastian de tegenstander van VfL Wolfsburg (met Dominique Janssen) in de Champions League-finale voor de vrouwen. In de halve finales werd het Franse onderonsje met Paris Saint-Germain met 1-0 gewonnen.

Paris Saint-Germain, dat wegens een coronabesmetting een niet nader genoemde speelster miste, was in 2015 en 2017 verliezend finalist. Bij die tweede nederlaag trok Olympique Lyonnais na 120 doelpuntloze minuten aan het langste eind in de strafschoppenserie.

In de eerste helft zag het al niet naar uit dat het tot een revanche zou komen. Lyon begonnen sterker en bleef dat ook. Na een klein kwartier tikte Nikita Parris de bal net naast, de kopbal van Lucy Bronze miste de kracht om PSG-doelvrouw Christiane Endler te verontrusten en de eveneens koppende Sara Björk Gunnarsdóttir miste maar net doel.