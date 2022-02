De koningsklasse heeft nieuwe kleren, andere kleuren en een flitsende ‘look’

Achterhoedeteam Williams switcht naar koningsblauw en heeft duidelijk nog veel ruimte over voor sponsors. Aston Martin blijft 'British racing green', maar is verlost van de roze sponsorlijnen. Oranje blijft de dominante kleur van McLaren, maar de 'papaya' ruilt paarse vlakken in voor babyblauw. Alfa Romeo lekte een foto van de nieuwe C42 in camouflage-outifit, maar zal de rood-witte huiskleuren handhaven. Zo maar wat zichtbare conclusies na twee februariweken waarin de Formule 1-teams hun nieuwe auto presenteren. Het is uiterlijk vertoon en heeft nog weinig om het lijf. Veel wijzer zijn we er nog niet van geworden. F1-teams strooien met 'teasers' om hun fans te laten wennen aan het uiterlijk van de auto's, dat door een nieuw reglement grondig is veranderd. Op social media is duidelijk te merken dat de facelifts goed vallen. De futuristisch ogende auto's met strakke designs, veel minder aerodynamische tierelantijnen en uniforme vleugels oogsten lof.

De nieuwe Williams voor het F1-seizoen 2022 - AFP

De twintig auto's worden door Pirelli voorzien van imposante sloffen: 18 inch in plaats van de gebruikelijke 13. McLaren-coureur Daniel Ricciardo staat stralend naast zijn MCL36. "De auto ziet er slank en ook een beetje bruut uit. Cool. Hier hou ik van. De afbeeldingen die ik heb gezien van andere teams ogen ook fraai. Ik denk dat ze straks in het echt nog mooier worden." Online presentaties Ruim de helft van de F1-renstallen heeft de 'car launch' inmiddels achter de rug. De meeste presentaties waren online, achter gesloten deuren. Vaak sterk geregisseerd met een minutieus vraag- en antwoordscript. Logisch: geen enkel team wil de kaarten open en bloot op tafel leggen. "We waren de eerste die de nieuwe auto lieten zien, maar dat deden we natuurlijk niet om de concurrenten op een idee te brengen", zegt Haas-teambaas Guenther Steiner over zijn fotoshopshow. "Pas tijdens de testdagen in Barcelona kunnen jullie een echte blik op de auto's werpen."

De nieuwe Aston Martin voor het F1-seizoen 2022 - Aston Martin

Formule 1 is een commercieel circus, maar de renstallen willen de innovatieve vondsten van hun technische tovenaars zo lang mogelijk geheim houden. Februari is in de koningsklasse van de autosport de maand van de geheimzinnigheid. Helemaal nu. Want door de reglementswijziging zijn de auto's van kop tot staart en van vloer tot cockpit veranderd. Aston Martin was weliswaar relatief transparant door de AMR22 meteen rondjes te laten draaien op Silverstone, maar dat team benadrukte meteen dat hun auto voor de seizoensstart in Bahrein diverse upgrades krijgt. "Vorig seizoen was de auto helemaal uitontwikkeld", licht viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel toe. "Dit jaar wordt geweldig. Als het goed is zit het veld veel dichter bij elkaar." "Het zal draaien om updates. Als je snel en efficiënt doorontwikkelt kun je oogsten", zegt Vettel. "Er zit in alle auto's nog heel veel potentieel. Dat maakt het leuk. We denken vlak voor de seizoensstart allemaal dat we wereldkampioen kunnen worden."

10 februari 2022: Lance Stroll en Sebastian Vettel bij de nieuwe Aston Martin - AFP

"We beginnen helemaal op nul", schetst Ricciardo (McLaren). "De ontwerpers begonnen met een wit vel en dat gaan we voelen. Alle coureurs moeten zich aanpassen. Je moet experimenteren met je rijstijl en opnieuw de limiet opzoeken. Deze auto's liggen heel anders in de bochten en zullen zich afwijkend gedragen." Lokeend Van Max Verstappens RB18 weten we nog weinig. De getoonde auto vertoonde wel érg veel overeenkomsten met de dummy die de F1-leiding zelf als lokeend showde in 2021. Red Bull Racing rijdt gewoon weer in de gebruikelijke bedrijfsoutfit: mat donkerblauw met gele en rode details. En wereldkampioen Verstappen heeft nummer 33 ingeruild voor een dominante 1.

9 februari 2022: Max Verstappen en Sergio Perez bij de nieuwe Red Bull - AFP

De RB18-presentatie was vooral een feestje voor de nieuwe hoofdsponsor, die de komende jaren honderden miljoenen in Verstappens renstal investeert. Zo gaat het bij alle teams. Ze gebruiken hun virtuele podium om hun geldschieters in de schijnwerpers te zetten. Red Bulls tweede team Alpha Tauri showde de AT03 met een geanimeerde videomontage waar coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda als veredelde modepoppen uit het digitale rookgordijn opdoken. De nieuwe auto leek ondanks de spectaculaire graphics bijna bijzaak. Dat is verklaarbaar. Alpha Tauri is niet alleen de naam van de renstal die voorheen als Toro Rosso door het leven ging en waar Verstappen in 2015 debuteerde. Het is vooral een fashionmerk dat met Red Bull-miljoenen aan de weg timmert en de coureurs als uithangborden inzet.

De nieuwe McLaren voor het F1-seizoen 2022 - AFP

Van Haas, Red Bull, Aston Martin, McLaren, Alpha Tauri en Williams hebben we inmiddels letterlijk een beeld. Het wachten is op de laatste kanonnen: Ferrari en Mercedes trekken deze week het doek van hun nieuwe strijdwapen. Ook bij Ferrari zal het voornamelijk gaan over de uitstraling. De Scuderia hint op een verfbad met een nieuwe rode kleur. Coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn al in nieuw tenue gestoken, met opmerkelijk veel zwart. Wordt de Ferrari F1-75 rood-zwart? Op internet leidt die triviale vraag tot heftige discussies.

How good does this new kit look?! 🔥#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/vB9cL0uC5G — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 9, 2022

Mercedes' show zal worden gedomineerd door de terugkeer van het wekenlang spoorloze kopstuk. Lewis Hamilton gaat op jacht naar een achtste wereldtitel, maar heeft nog veel uit te leggen over zijn opmerkelijke retraite na de controversiële seizoensontknoping in december. Mercedes heeft nog een blikvanger: Hamiltons nieuwe teamgenoot George Russell. En dan zijn er nog de aanhoudende geruchten over dat andere visuele vraagstuk: verschiet het topteam van kleur? Neemt de renstal afscheid van zwart en wordt de W13 weer ouderwets zilver?

Lewis Hamilton - AFP