Na een razend spannende ontknoping gaat Noël met goud aan de haal op de slalom

De leider in de wereldbekerstand Lucas Braathen miste net als de toppers Manuel Feller en Kristoffer Jacobsen een poort, Alexis Pinturault werd slechts vijftiende.

Ook in de tweede race hadden veel skiërs in Yanqing de grootste moeite op de gortdroge, keiharde piste genoeg grip te vinden en op de been te blijven. Acht man uit de topdertig misten een poortje.

Spannende ontknoping

Met acht man binnen een halve seconde was de ontknoping razend spannend. Zeker toen de behendige Noël, slechts zesde na de eerste race, de druk nog eens flink opvoerde met een sublieme tweede run. Foss-Solevaag gaf 0,70 op de Fransman toe, waarna ook Kristoffersen niet in de buurt van de tijd kwam van de dekselse Fransman.

Strolz kon het vervolgens ook niet afmaken. Hij gaf in de tweede race 0,99 toe op Noël, wat nog net genoeg was voor het zilver.