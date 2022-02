EU mag subsidies Polen en Hongarije verlagen of stopzetten

De Europese Commissie mag subsidies aan EU-landen verlagen of stopzetten als een land democratische rechten en vrijheden niet respecteert. Dat zegt het Europese Hof van Justitie in een belangrijke uitspraak over het conflict tussen de Europese Commissie en de EU-lidstaten Polen en Hongarije.

Polen en Hongarije zijn het niet eens met het besluit van de EU dat landen die in de ogen van Brussel geen eerlijke rechtspraak hebben, gekort kunnen worden op het geld dat ze uit Brussel ontvangen. Het Europese Parlement en de Europese Raad hebben deze strafmaatregel in 2020 goedgekeurd en Polen en Hongarije dreigen daar als eerste slachtoffer van te worden.

De meeste EU-landen hebben kritiek op Polen vanwege de hervorming van de tuchtkamer voor rechters. De nieuwe tuchtkamer zou niet onafhankelijk zijn. Voor de tuchtkamer moesten voornamelijk rechters verschijnen die kritisch waren over de regering. De leden waren geselecteerd door een raad van rechters, die op hun beurt waren gekozen door het parlement. De conservatieve regeringspartij PiS van premier Morawiecki en president Duda heeft daarin de absolute meerderheid. Polen heeft die tuchtkamer inmiddels afgeschaft.

Ook in Hongarije staan onafhankelijke rechters onder druk. Er zou sprake zijn van belangenverstrengeling en corruptie.