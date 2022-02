Onderzoeksraad: Nederland was onvoldoende voorbereid op pandemie

Nederland was aan het begin van de coronacrisis onvoldoende voorbereid op een grootschalige uitbraak van een nieuwe infectieziekte. Daardoor is te lang gefocust op enkel de bestrijding van het virus en is onvoldoende rekening gehouden met de maatschappelijke gevolgen van het beleid.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het eerste van drie rapporten over de aanpak van de coronacrisis. De "sterke focus op infectieziektebestrijding" belemmerde "het zorgvuldig af- en meewegen van belangen" op andere gebieden, schrijft de OVV in het ruim 300 pagina's tellende rapport.

Lessen voor de toekomst

Voor het deelrapport is gekeken naar de periode maart tot september 2020, met bijzondere aandacht voor de voorbereidingen op de pandemie en de getroffen maatregelen. Doel van het OVV-onderzoek is om lessen te trekken voor eventuele toekomstige pandemieën. Er volgen nog twee rapporten.

In februari 2020 zei toenmalig minister Bruins (Medische Zorg) dat Nederland er alles aan deed goed voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak van het coronavirus. Later die maand meldde Bruins live in een telvisie-uitzending de eerste besmetting in Nederland.

Stille ramp in verpleeghuizen

Volgens de OVV ontbrak het op dat moment met name op landelijk niveau aan kennis over de bestrijding van een uitbraak. Er was enkel op regionaal niveau geoefend met epidemieën en er lag geen landelijk draaiboek, waardoor er in de eerste maanden veel geïmproviseerd moest worden.

Door dat alles was er te weinig oog voor bijvoorbeeld de verpleeghuizen en de thuiszorg. Die zijn volgens het OVV te laat meegenomen in de crisisaanpak, waardoor zich hier "een stille ramp" heeft voltrokken; ruim de helft van de coronasterfte in 2020 vond plaats in de verpleeghuizen.