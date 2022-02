IJshockeyers Rusland, Finland en Slowakije naar halve finale, VS naar huis

De Russen zijn de regerend olympisch kampioen. Op de vorige Winterspelen in Pyeongchang versloegen zij in de finale Duitsland. Brons was toen voor Canada.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd creëerde Slowakije een mannetje meer door de goalie te wisselen voor een veldspeler en dat had effect: Marek Hrivik scoorde.

Na de verlenging stond het nog 2-2, waarna de Slowaken in de shoot-outs toesloegen. De Slowaken namen in de eerste periode nog wel een voorsprong via Juraj Slafkovsky, maar in het vervolg leek de VS de winst te pakken door treffers van Nick Abruzzese en Sam Hentges.

Een verrassing in de kwartfinale van het olympische ijshockeytoernooi bij de mannen: Slowakije heeft de Verenigde Staten uitgeschakeld. De Slowaken gaan door naar de halve finales. De Amerikanen kwamen vier jaar geleden in Pyeongchang ook niet verder dan de kwartfinales.

NHL-profs en Winterspelen: geen gelukkig huwelijk

In Peking doen geen NHL-spelers mee. De Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL, de beste competitie ter wereld, verbood spelers van NHL-teams uit te komen voor hun land op de Olympische Spelen, omdat het ijshockeyseizoen in de VS 'ontregeld is door coronabesmettingen en uitgestelde wedstrijden.' Tot december werden vijftig wedstrijden uitgesteld.

NHL-baas Gary Bettman zei begin december: "We respecteren de wens van NHL-spelers om hun land te vertegenwoordigen. Daarom hebben we zo lang mogelijk gewacht met een beslissing nemen om te kijken wat mogelijk was. Onze focus ligt op het volledig en veilig afwerken van de reguliere competitie en de Stanley Cup-playoffs."

Geen grote sterren dus op de Spelen. In Peking zijn de teams gevuld met spelers die op amateurniveau of in andere profleagues, behalve de NHL, spelen.

Het is de tweede keer dat NHL-spelers niet meedoen op de Spelen. Na hun debuut in Nagano 1998 deden ze nog vier keer op rij mee. Op de vorige Winterspelen in 2018 waren NHL-spelers er niet bij. Dat kwam door onenigheid tussen het IOC en de NHL over reiskosten, verzekeringen en accommodaties voor de spelers.