Met 'schijnende ster' boven zich werken Oranjevrouwen aan ontwikkeling en identiteit

Alles wat het Nederlands vrouwenelftal doet en overal waar het beweegt, weet het één ding zeker: er hangt een schijnende ster boven de ploeg. Genaamd: het Europees kampioenschap in Engeland van komende zomer. Met een mooie metafoor omschrijft bondscoach Mark Parsons het belang van het Tournoi de France, het vierlandentoernooi waaraan Oranje deelneemt. Het valt midden in de kwalificatie voor het WK - in april spelen de Oranjevrouwen twee duels - en in de aanloop naar het (uitgestelde) EK. "Toen we afgelopen september voor het eerst bij elkaar kwamen, was er een shining light die weet: alles wat we vandaag, morgen, volgende week en volgende maand doen, is ter voorbereiding op het EK", vertelt Parsons, wijzend naar de grijze en natte Franse hemel. Strategische keuze In een buitenwijk van Le Havre werkt Nederland toe naar de start van het toernooi, vanavond tegen Brazilië. Deelname aan dit sterk bezette toernooi, waaraan ook gastland Frankrijk en Finland meedoen, is een strategische keuze. "We hebben elkaar al een tijdje niet gezien en zo'n toernooi is heel belangrijk om de structuur aan te passen, te verbeteren en als team nog beter te worden", legt Lieke Martens uit, de sterspeelster die de vorige interlands in november miste vanwege een handblessure.

Volgens haar zijn er voor dit "superambitieuze" team bovendien nog genoeg zaken om aan te werken. "Sterker worden aan de bal, een goede structuur creëren en kansen creëren in de aanvallende manier waarop wij willen voetballen. Ik hoop dat we dat gaan zien deze week." De bondscoach vult de buitenspeelster aan: "Als we de bal winnen, moeten we de ruimtes benutten wanneer de tegenstander niet georganiseerd staat. Die kwaliteit moeten we meer laten zien. En verdedigend compacter staan." Parsons wil zijn ploeg doorontwikkelen en stipt daarom de drie "totaal verschillende" tegenstanders aan: het snel aanvallende Brazilië met de agressieve defensie, het compacte en gedisciplineerd spelende Finland en het atletische Frankrijk, altijd in beweging en op zoek naar één-tegen-één-duels. "Ik ben heel excited voor deze uitdaging." 'Supervervelende' coronagevallen Alles overkoepelend wil Oranje de "identiteit van het team ontwikkelen", zoals Parsons omschrijft. Flinke tegenvaller is daarom dat bepalende speelsters als Jill Roord, Lynn Wilms, Dominique Janssen (allen VfL Wolfsburg) en Renate Jansen (FC Twente) vanwege de coronaprotocollen niet naar Frankrijk kunnen afreizen. Net als assistent-bondscoaches Jessica Torny en Arvid Smit. "Twee weken geleden stopten we al met onze meetings, om niet besmet te raken", vertelt de bondscoach. "Supervervelend", noemt Martens het.

Gelukkig voor Oranje is de buitenspeelster, die in goede vorm steekt bij FC Barcelona, wel weer van de partij. En is het huwelijk tussen de ploeg en de bondscoach ogenschijnlijk een gelukkig samenzijn. Ze hadden even nodig om aan elkaar te wennen, na de lange regeerperiode van Sarina Wiegman. "Dat is gewoon goed. Iedereen heeft tijd nodig gehad om aan elkaar te wennen", vertelt Martens. "Je moet verder en uiteindelijk willen we resultaat boeken. Ik denk dat we goed op weg zijn en hopelijk gaan we een mooi EK spelen." Maar eerst dus de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Cyprus en Wit-Rusland over twee maanden en vanaf vandaag de drie interlands om het Tournoi de France. Maar allemaal met die schijnende ster boven de ploeg. Parsons: "Ja, we focussen ons op Brazilië, maar met als einddoel dat we klaar zijn voor komende zomer."