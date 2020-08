Ruim 7000 passagiers getest op Schiphol sinds opening teststraat

Ook GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger is bezorgd over het aantal tests. "De capaciteit is niet op orde, terwijl de zomervakantie bijna is afgelopen voor heel Nederland en er in de afgelopen tijd allerlei gebieden oranje zijn gekleurd. Ik snap niet hoe het kan dat we in deze situatie zijn beland."

Sinds de opening van de teststraat op de luchthaven op 13 augustus zijn er in totaal 7255 mensen getest op corona. Dat is een fractie van de tienduizenden Nederlanders die in de afgelopen weken zijn teruggekeerd uit risicogebieden. Alleen al vandaag komen er zo'n 6500 passagiers uit oranje of rode landen aan op Schiphol.

Alle reizigers uit risicogebieden kunnen testen op Schiphol, dat was de ambitie van minister Hugo de Jonge. Maar met een capaciteit van duizend tests per dag is het zover nog lang niet. De GGD zegt zeker 250 mensen nodig te hebben voor de teststraat op Schiphol om alle risico-reizigers te kunnen testen. Nu werken er veertig mensen.

De GGD wacht nu reizigers van een aantal geselecteerde vluchten op bij de gate om ze op de teststraat te wijzen. Maar bijna de helft slaat de test, die vrijwillig is, over. Ze zeggen bijvoorbeeld dat er familie staat te wachten of dat ze de trein moeten halen. En dat terwijl reizigers uit risicogebieden thuis in quarantaine moeten.

De GGD kreeg pas op 1 augustus, vijf dagen voor de aankondiging van de teststraat, vanuit het ministerie van VWS het verzoek om reizigers uit risicogebieden te gaan testen op de luchthaven. Kröger vindt dat onbegrijpelijk. "Juist omdat duidelijk is dat testen een belangrijke manier is om het virus te kunnen indammen."

Volgens Saskia van Egmond van GGD Kennemerland staat de organisatie voor een enorme uitdaging. "We hebben best wat capaciteitsproblemen in Nederland en we zijn op Schiphol met z'n allen voorzichtig aan het opschalen. Mensen moeten goed getraind worden, je wil dat zo'n uitstrijk goed gebeurt."

Arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht betwijfelt of massale tests op Schiphol de beste manier zijn om het virus te bestrijden. "We moeten ons ook realiseren dat mensen niet alleen via Schiphol ons land binnen komen. Ook blijkt uit bron- en contact onderzoek dat het reizen niet de belangrijkste rol speelt."

Hoeveel mensen corona in het buitenland hebben opgelopen is niet duidelijk. De weekrapportage van het RIVM laat zien dat ruim 24 procent van coronapatiënten in de twee weken voordat ze ziek werden in het buitenland zijn geweest. De meesten van hen waren in Spanje en Frankrijk, maar het is niet zeker dat ze daar besmet zijn geraakt.

Bonten vraagt zich af hoeveel positieve tests er op Schiphol opduiken, omdat reizigers geen symptomen van corona mogen hebben voordat ze het vliegtuig in stappen. "Als blijkt dat de opbrengst gering is, moet je ook durven zeggen: dan gaan we die mensen ergens anders inzetten."

Het ministerie van VWS wil Nieuwsuur niet zeggen hoeveel van de 7255 coronatests op Schiphol positief vragen. Eerder schreef minister de Jonge in antwoord op Kamervragen: "Het breder bekend maken van deze gegevens draagt niet verder bij aan een betere bestrijding van het virus, maar mogelijk juist aan onnodige ongerustheid."