Heineken gaat na topjaar bier duurder maken

Bierbrouwer Heineken waarschuwt dat de bierprijzen gaan stijgen. Het bedrijf is meer kwijt aan grondstoffen en transport, naar schatting stijgen de kosten zo'n 15 procent. Het bedrijf rekent die hogere kosten door in de bierprijs die consumenten betalen. Hoe veel duurder bier in de supermarkt en van de tap wordt, is nog niet duidelijk.

Heineken heeft een van de beste jaren in zijn historie achter de rug. In 2021 boekte het bierconcern 3,3 miljard euro winst, dat is de hoogste winst deze eeuw. In 2020 leed het bedrijf nog ruim 100 miljoen euro verlies. In dat jaar zakte de bierverkoop in doordat overal ter wereld cafés en restaurants gesloten waren vanwege de coronacrisis.

Afgelopen jaar had Heineken daar veel minder last van. De bierverkoop is weer bijna op het peil van voor de coronacrisis. In Noord- en Zuid-Amerika wordt er zelfs alweer meer verkocht dan voor de coronacrisis. Tegelijkertijd is de winstgevendheid van het bedrijf vergroot. Tijdens de coronacrisis voerde het een reorganisatie door waarbij 8.000 banen werden geschrapt.

Heineken denkt dat de bierverkoop dit jaar mogelijk minder hard groeit vanwege de hogere bierprijzen. Ook verwacht het bedrijf dat het in Europa nog een tijdje duurt voordat de bierverkoop weer op het peil is van voor de coronacrisis.