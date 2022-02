Kunstrijdster Valijeva gebruikte drie middelen tegen hartproblemen

De dopingzaak van kunstrijdster Kamila Valijeva blijft de gemoederen bezighouden in Peking. De Russische vermeldde op het dopingcontroleformulier voor de Winterspelen twee legale medicijnen tegen hartproblemen.

Naast het verboden middel trimetazine werden ook de geneesmiddelen Hypoxen en L-Cartine aangetroffen. Beide middelen staan niet op de verboden lijst van wereldantidopingbureau WADA.

Valijeva kwam dinsdag bij de Olympische Spelen van Beijing toch in actie op de korte kür, hoewel ze in december positief is bevonden in Rusland. Dat kwam pas vorige week naar buiten nadat de 15-jarige met de Russische ploeg het goud in de landenwedstrijd had veroverd. Valijeva was de beste op de korte kür en kan donderdag de olympische titel veroveren.