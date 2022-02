Nederlands schip dat in 1970 verging bij Zuid-Afrika vrijwel zeker gevonden

Het formaat komt overeen en op sonarbeelden lijkt het wrak op dat van het vermiste schip. Daar komt bij dat in de buurt voor zover bekend geen andere schepen zijn gezonken. Het bedrijf keert volgende week terug naar de plek om met een onderwaterrobot beelden van het wrak te maken. Er wordt niet geprobeerd om het te bergen. "Het is een zeemansgraf en dat blijft het."

Directeur Scott-Williams van het sleep- en bergingsbedrijf Bridge Maritime zegt in De Telegraaf dat zijn mensen 63 kilometer uit de kust van Cape St. Francis bij toeval op een wrak zijn gestuit. Het ligt op een diepte van 90 meter. "We zijn er voor 95 procent zeker van dat we de Smit-Lloyd 102 hebben gevonden."

Bij windkracht 10 sloegen 6 tot 9 meter hoge golven over het schip met zeven opvarenden, waarna het water maakte en omsloeg. Twee Nederlandse bemanningsleden wisten in een reddingsboot te komen en overleefden het. De vijf anderen, ook Nederlanders, zijn nooit meer teruggevonden.

Een Zuid-Afrikaans bergingsbedrijf heeft vrijwel zeker het wrak van de Smit-Lloyd 102 gevonden, een Nederlands bevoorradingsschip dat in 1970 op Oudejaarsavond ten zuiden van Zuid-Afrika in een zware storm verging.

De Telegraaf sprak met de nu 81-jarige oud-stuurman Karel Kaffa, een van de twee overlevenden. "Het was bar slecht weer. Zuidwesterstorm, windkracht 10." Het water dat over het schip was geslagen, was in een lading pijpen gestroomd die het schip aan boord had. Het schip werd instabiel en kapseisde.

Kaffa en een matroos wisten het schip nog te verlaten en een in een reddingsboot te komen. Ze hebben nog gewacht, maar er kwam niemand meer. Na een tijdje zagen ze het schip niet meer. De stroming dreef de twee naar de kust, waar ze uiteindelijk aanspoelden.

Kaffa bleef na de scheepsramp varen en maakte carrière in de scheepvaartwereld. De matroos stierf een paar jaar na het vergaan van de '102' bij een steekpartij op een schip in Indonesië.