Wekdienst 16/2: OVV-rapport over coronacrisis • Suzanne Schulting gaat voor derde goud

Honderden pluimveehouders mogen hun eieren vanaf vandaag niet meer het stempel 'vrije uitloop' geven. Om de verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan, moeten hun kippen al maanden binnenblijven. Boeren zijn bang dat ze veel inkomsten mislopen als gevolg van deze ophokplicht.

Volgens Europese regelgeving mogen eieren niet meer als vrije uitloop worden verkocht als de kippen zestien weken in een hok hebben gezeten. Die grens is vandaag bereikt. De eieren moeten daarom als scharreleieren worden verkocht en daar krijgen de pluimveehouders minder geld voor.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit

In België wordt gekeken naar de mogelijkheid om Genk en Maasmechelen met een kabelbaan te verbinden. De twee steden, net over de grens bij Geleen, liggen 18 kilometer uit elkaar. Eerder werd gesproken over een bus- of tramverbinding voor het drukke, 18 kilometer lange traject, maar nu oppert oud-bestuurder Sylvain Sleypen te kijken naar de haalbaarheid van gondels. Die zouden dan over het Nationaal Park Hoge Kempen gaan en zo meteen een toeristische attractie vormen. Het is geen 1 aprilgrap, bezweert hij. Belgische media schrijven er serieus over.