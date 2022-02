Goed monitoren virus blijft nodig, ook als niet iedereen meer naar de GGD gaat

De omikronpiek is geweest, de meeste coronamaatregelen vervallen. Volgens het OMT is daarmee ook de tijd gekomen om te breken met het bestaande testbeleid, zo staat in een advies aan het kabinet. Niet meer massaal naar de GGD, maar voor niet-kwetsbare mensen overstappen op zelftests, die gratis worden uitgedeeld. Is dat genoeg om nieuwe opvlammingen van het virus tegen te gaan?

Het OMT benoemt vier fasen voor het testbeleid. In de eerste blijft het testen zoals het nu is. In de fase daarna - de middellange termijn - zijn er nog GGD-testen voor kwetsbare mensen met symptomen of mensen die met hen in aanraking komen. Daarna kan dat worden afgeschaald en als de pandemie helemaal voorbij hoeft er wat het OMT betreft alleen nog maar professioneel getest te worden als een individuele patiënt daarbij gebaat is.

"Ik snap in deze fase wel dat je niet meer iedereen massaal wil testen", zegt epidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc. "PCR-testen zijn heel duur en het is de vraag of dat nog wel te verantwoorden is." Voor één van de belangrijkste doelstellingen van het testen - zicht houden op het virus - is het ook niet per se nodig om iedereen met klachten te testen, zegt ze. "Het is wel belangrijk dat je andere manieren van surveillance houdt."

Gratis zelftests

Voor kwetsbare mensen moeten PCR-testen voorlopig wel blijven, vindt het OMT, vanwege "eventuele vroegbehandeling". Daarmee doelt het OMT op het toedienen van virusremmers, die voor die groep kunnen bijdragen aan een lager risico op ziekenhuisopnames. "Voordat je die geeft, wil je wel zeker weten dat iemand echt corona heeft", zegt Tostmann. "Daarvoor is de PCR-test het meest geschikt."

Het OMT adviseert om op fase 2 over te gaan als de omikronpiek achter ons ligt en volgens het RIVM is dat inmiddels het geval. Maar in het advies worden ook een aantal voorwaarden genoemd waar nu niet aan is voldaan. Volgens minister Kuipers van Volksgezondheid gaat testfase 2 dan ook nog niet in op 25 februari, de datum dat bijna alle nog geldende coronamaatregelen vervallen. Hij kon op de coronapersconferentie van gisteren nog niet zeggen wanneer dat dan wel gebeurt.

Op de persconferentie waarschuwde Kuipers ook dat de pandemie nog niet voorbij is: