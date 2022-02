Vrije-uitloopeieren verkocht als scharreleieren, boeren vrezen omzetverlies

Volgens Europese regelgeving mogen eieren niet meer als vrije uitloop worden verkocht als de kippen zestien weken in een hok hebben gezeten. Die grens is vandaag bereikt. De eieren moeten daarom als scharreleieren worden verkocht en daar krijgen de pluimveehouders minder geld voor.

Supermarkten Albert Heijn, Lidl en Plus hebben aan de NOS bevestigd dat zij pluimveehouders nog steeds de vrije-uitloopprijs zullen betalen - net als vorig jaar, toen dit probleem zich ook voordeed. Wel zullen stickers op de dozen worden geplakt om het publiek te informeren.

De ervaring van de pluimveehouders van vorig jaar leert dat sommige consumenten door de sticker toch worden afgeschrikt en voor een alternatief kiezen. In belangrijke exportmarkten als Duitsland en België worden ze daarvoor niet gecompenseerd, waardoor Nederlandse eierboeren daar in ieder geval forse schade oplopen.

Oplossing

De LTO pleit voor een aanpassing van de Europese regels, om te voorkomen dat het aantrekkelijker wordt om scharreleieren te produceren dan vrije-uitloopeieren.

De oproep van de branchevereniging is om de vrije-uitloopsector voorlopig hetzelfde te behandelen als de biologische sector. Voor biologische kippen is de termijn van zestien weken niet van toepassing als de overheid een ophokplicht invoert. De basisregel is daar dat kippen minimaal een derde van hun leven vrij kunnen uitlopen.

Op de langere termijn moet er volgens de LTO meer worden ingezet op vaccinatie tegen de vogelgriep. Er is nu echter nog geen goed werkend vaccin beschikbaar. En het is nog maar de vraag of importerende landen eieren van gevaccineerde kippen willen kopen. De kans dat de vogelgriep voorlopig nog voor problemen zal blijven zorgen, lijkt dus groot.

Sector dreigt te verdwijnen

Voorzitter Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders is ook bang dat de hele sector van vrije-uitloopkippen verdwijnt.

"Consumenten grijpen de komende tijd mis in de supermarkt als ze vrije-uitloopeieren willen kopen. Ze zullen dus kiezen voor een alternatief, zoals scharreleieren. Zie de klanten maar weer eens terug te krijgen, als over een halfjaar de vrije-uitloopeieren weer terugkeren in de schappen, Zo help je met één belachelijk Europees regeltje een hele sector om zeep."