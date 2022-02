OVV komt met eerste 'bijzondere' deelrapport over aanpak coronacrisis

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) presenteert vandaag het eerste deelrapport van zijn onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis. De onderzoeksraad komt uiteindelijk met drie rapporten over de corona-aanpak van het kabinet, de overheid en andere betrokken partijen. Het doel is om lessen te trekken voor eventuele toekomstige pandemieën.

De OVV heeft gekeken naar de voorbereidingen op de pandemie en de getroffen maatregelen. Ook is onderzocht wat de effecten van de coronacrisis zijn op kwetsbare mensen in de samenleving, die bijvoorbeeld te maken hebben gekregen met het wegvallen van zorg of diensten. Medische handelingen en economische steunmaatregelen zijn niet door de OVV onderzocht.

Verpleeghuizen

Het eerste deel van het onderzoek 'Aanpak Coronacrisis' gaat over de overheidsaanpak van maart tot september 2020. Bijzondere aandacht in het rapport is er voor de gevolgen van de crisisaanpak voor de verpleeghuizen, zo meldt de OVV. De onderzoeksraad spreekt zelf van een "bijzonder onderzoek", omdat het eerste deelrapport verschijnt terwijl de crisis nog voortduurt.

De NOS meldde zondag al dat het RIVM rekening hield met een "catastrofale impact" van het coronavirus, maar dat werd niet met het publiek gedeeld. Ook zeiden experts maandag dat er aan het begin van de coronacrisis te weinig aandacht was voor de problemen van kwetsbare ouderen en verpleeghuizen.