Verrassend goud voor Amerikaan Hall op slopestyle, grote favoriet mist podium

Freestyleskiër Alexander Hall heeft in Zhangjiakou de olympische titel op op het onderdeel slopestyle veroverd.

De Amerikaan Hall (23), die in Pyeongchang vier jaar geleden zestiende werd, verraste vriend en vijand met een sublieme eerste run. Die werd beloond met 90,01 punten, waar de concurrentie de tanden op stukbeet.

Zijn landgenoot Nicholas Goepper kwam met zijn tweede run nog wel dicht in de buurt. Hij verwees met 86,48 punten de Zweed Jesper Tjader naar het brons. Voor Goepper was het al zijn derde olympische medaille op de slopestyle, na zilver in Sotsji en brons in Pyeongchang.

Favoriet stelt teleur

De favoriet, wereldkampioen Andri Ragettli, eindigde naast het podium. De Zwitser nam in zijn slotrun alle risico's, maar wist een sprong niet te landen en moest genoegen nemen met de vierde plaats.