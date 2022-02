Nabestaanden van doodgeschoten cameravrouw klagen Alec Baldwin aan

Acteur Alec Baldwin is opnieuw aangeklaagd vanwege het fatale schietincident op een filmset in oktober, waarbij cameravrouw Halyna Hutchins dodelijk in haar borst werd geraakt. Voor het eerst dagen de nabestaanden van Hutchins de Amerikaanse acteur en de betrokken filmproducenten voor de rechter. Ze houden hen verantwoordelijk voor het negeren van de veiligheidsvoorschriften op de set.

De aanklacht is ingediend namens de man van Hutchins en hun negenjarige zoon, zegt hun advocaat Brian Panish. Zij claimen dat kostenbesparingen en het roekeloze gedrag van Baldwin en anderen op de set hebben geleid tot "de zinloze en tragische dood van Hutchins". Volgens hen weigerde de acteur bijvoorbeeld te oefenen voor het type schot dat hij moest lossen.

De advocaat van de 63-jarige Baldwin ontkent de aantijgingen. "Iedere claim dat Alec roekeloos was, is volledig onjuist."

'Trekker niet overgehaald'

Tijdens de opnames van de western Rust vorig jaar vuurde Baldwin een geladen pistool af, waarmee hij de 42-jarige Hutchins dodelijk raakte en een 48-jarige regisseur verwondde. Zelf zegt hij dat hij niet wist dat er kogels in het wapen zaten en dat hij bovendien de trekker niet heeft overgehaald.

De acteur vertelde in december meer over het fatale incident, in een interview met de zender ABC: