ADO Den Haag verliest talent Steijn aan FC Twente

Sem Steijn is mondeling akkoord over een driejarig contract bij FC Twente, zo meldt Omroep West. De twintigjarige middenvelder verhuist na dit seizoen van ADO Den Haag naar Enschede.

Met 12 doelpunten is Steijn dit seizoen een van de revelaties bij ADO. De zoon van oud-ADO-speler en -trainer Maurice Steijn speelde in het seizoen 2018/2019 met zijn vader als coach op huurbasis bij VVV-Venlo al twee wedstrijden in de eredivisie (1 goal).

Avontuur in Emiraten

Daarna vertrok Steijn met zijn vader naar Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten om in januari 2020 weer terug te keren bij ADO, de club waarvoor hij als jeugdspeler actief was en nog een contract had tot medio 2022.

Steijn maakt het seizoen af in Den Haag en hoopt met ADO, de huidige nummer vier van de eerste divisie, nog te promoveren naar de eredivisie. Ook AZ en 1. FC Köln hadden interesse in Steijn.