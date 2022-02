Ronaldo breekt met eerste goal van 2022 ban tegen Brighton

Met pas zijn eerste doelpunt van 2022 heeft Cristiano Ronaldo Manchester naar een 2-0 overwinning geleid tegen Brighton & Hove Albion. De Mancunians klimmen door de winst naar de vierde plaats in de Premier League. De eerste vier plekken geven aan het eind van het seizoen recht op Champions League-voetbal.

United kreeg ook in de eerste helft op Old Trafford al meerdere kansen, voor onder anderen Jadon Sancho en Ronaldo, maar de uitblinkende doelman Robert Sánchez hield zijn doel met enkele fraaie reddingen schoon.

Ronaldo scoort in 21 kalenderjaren op rij

Zes minuten na rust leidde balverlies van Yves Bissouma de openingsgoal in. Ronaldo rook bloed, passeerde Adam Webster en knalde United op voorsprong. Het was zijn eerste goal van het jaar en dat betekende dat hij nu in 21 opeenvolgende kalenderjaren tenminste één doelpunt heeft gemaakt.