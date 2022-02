Biden: 'Nog geen bewijs voor terugtrekken Russische troepen'

De VS heeft nog geen bewijs gezien dat Russische troepen aan de grens met Oekraïne zich terugtrekken, zei de Amerikaanse president Biden dinsdag in een speech in het Witte Huis. Eerder die dag meldde het Russische ministerie van Defensie dat een deel van de daar gelegerde militairen naar hun basis zouden terugkeren, omdat hun militaire oefeningen klaar zouden zijn.

In dezelfde speech waarschuwde Biden dat de Verenigde Staten "de wereld zal verzamelen" om zich tegen de Russische "agressie" te verzetten als Rusland Oekraïne binnenvalt. Volgens Biden heeft Rusland inmiddels zo'n 150.000 militairen aan de Oekraïense grens verzameld.

'Bewijs is welkom'

De Amerikaanse ambassadeur aan de Verenigde Naties, Linda Thomas-Greenfield, zei dezelfde dag tegen Nieuwsuur dat bewijs van Russische troepen die zich terugtrekken welkom zou zijn. "Maar we hebben er nog geen bewijs voor gezien", zegt ook zij.

Een paar uur voor de Russische aankondiging beweerden Amerikaanse ambtenaren juist dat Russische troepen dichter naar de grens aan het bewegen waren. Er is nog steeds een grote Russische aanwezigheid aan de grens, zegt Thomas-Greenfield. "Ondanks wat Rusland zegt over het terugtrekken van tienduizend soldaten uit Belarus, staan er nog steeds meer dan honderdduizend aan de grens en bewegen er troepen dichter naar de grens. Dat is geen de-escalatie."

Diplomatische oplossing

De spanning aan de Oekraïense grens liep de afgelopen weken steeds verder op. Verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten en Nederland, riepen vorige week hun burgers op om Oekraïne te verlaten. En de Amerikaanse overheid waarschuwde al verschillende keren voor een op handen zijnde invasie.

"We zijn duidelijk en transparant over wat we zien", zegt Thomas-Greenfield. "Maar tegelijkertijd blijven we hopen dat de Russen zich zullen terugtrekken. We blijven werken aan een diplomatische oplossing."