Limburg en Brabant maken zich op voor carnaval

Optochten en praalwagens zijn er dit jaar niet, maar dankzij de versoepelde coronamaatregelen kan in Brabant en Limburg toch carnaval worden gevierd.

"Dit hadden we echt niet verwacht", zegt kroegbaas Rick Eussen uit Heerlen tegen 1Limburg. "Ik had echt gedacht dat ze de meeste versoepelingen nog even over carnaval heen zouden tillen, maar nu wordt het plotseling een feest zonder allerlei beperkingen."

Volgens de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad is het goed dat net voor carnaval eind deze maand vrijwel alle coronabeperkingen zijn opgeheven. "We hebben ons heel grote zorgen gemaakt over handhaving in kroegen vol carnavalvierende mensen", zegt voorzitter en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls.

Vanaf 25 februari verdwijnt het coronatoegangsbewijs grotendeels, de horeca mag gewoon open, de mondkapjesplicht geldt alleen nog maar in het ov en op luchthavens en ook de anderhalvemetermaatregel vervalt. Carnaval begint op 26 februari, waardoor er niet meer gehandhaafd hoeft te worden.

Maatregelen

Volgens Bruls kan er zowel op straat als in cafés volop carnaval worden gevierd. Ook mogen er tenten worden opgebouwd voor feesten.

Dit zijn de versoepelingen per 25 februari: