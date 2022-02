Mbappé marginaliseert Real Madrid en zet PSG op 1-0 in Champions League

Hij was de hele wedstrijd onnavolgbaar, creëerde een strafschop, maar zag zijn pogingen telkens gestuit. Tot de 94ste minuut, toen Kylian Mbappé met een weergaloze actie dan toch scoorde. Paris Saint-Germain won zo dik verdiend de thuiswedstrijd in de achtste finales van de Champions League van Real Madrid. De sterren van Parijs marginaliseerden dinsdagavond die van Madrid, in de al jarenlange jacht op de eindzege van het hoogste Europese toernooi. In het duel der giganten, beide topfavorieten voor de Champions League-winst, was Real nauwelijks te bekennen en viel één speler het meest op. Niet alleen Lionel Messi, die goed speelde maar een penalty miste. Niet de als wissel gestarte Neymar, pas onlangs hersteld van een enkelblessure. Maar Kylian Mbappé toonde zijn absolute klasse, tegen zijn mogelijk aanstaande ploeggenoten. Afgelopen zomer was de Fransman al dicht bij een overgang naar zijn droomclub Real, maar dat werd tegengehouden door zijn huidige werkgever. Nu heeft het er alle schijn van dat Mbappé komende zomer, dan transfervrij, alsnog naar Madrid vertrekt. Mbappé brengt fans in vervoering Voor die tijd wil hij met PSG de Champions League pakken, de prijs die hij nog nooit won. Telkens als de 23-jarige superster zijn versnelling dinsdagavond inzette, hoorde je de hoop op de tribunes van het uitverkochte Parc des Princes toenemen.

Kylian Mbappé duelleert met de Madrileense defensie - AFP

Mbappé demarreerde, gaf passes achter zijn standbeen, creëerde met een snelle kapbeweging de eerste kans voor Ángel Di María en had in de achttiende minuut de 1-0 op zijn schoen. Maar de bal lag lastig onder zijn lichaam en hij vond Real-doelman Thibaut Courtois op zijn weg. PSG, waar de Nederlanders Georginio Wijnaldum en Xavi Simons de hele wedstrijd op de bank bleven, had met fraaie combinaties het overwicht in de eerste helft, waarin Real nauwelijks tot kansen kwam. Mbappé creëert, Messi mist Vijf minuten na rust zorgde Mbappé bijna voor de voorsprong. Marco Verratti, dirigent van het Parijse sterrenorkest, doorkliefde de Spaanse defensie met een splijtende pass. Via een kaats kwam de bal bij Mbappé, die knap aannam maar zijn vlammende schot niet genoeg richting de hoek stuurde. Na een uur spelen was de soms onnavolgbare buitenspeler opnieuw bepalend. Zijn snelheid was onhoudbaar voor Daniel Carvajal, die Mbappé vloerde in het zestienmetergebied. De penalty was vervolgens voor Messi, maar die schoot de bal niet goed genoeg in de hoek en Courtois keerde knap.

Lionel Messi neemt de strafschop tegen Real Madrid - Reuters

De 'uitdoelpuntenregel' is sinds deze fase niet meer geldig, wat betekent dat goals gemaakt in een uitwedstrijd niet meer doorslaggevend zijn bij een gelijke stand. In de jacht op de zege bracht PSG twintig minuten voor tijd die andere ster, Neymar, waardoor het supertrio voorin weer compleet was. De druk van de thuisploeg nam aanvankelijk niet veel toe, hoewel Mbappé een geplaatst schot net naast krulde en na een versnelling op de achterlijn geen ploeggenoot vond. De 0-0 leek een feit, maar in de 94ste minuut lukte het Mbappé dan toch. Hij zette de Real-verdediging met een schaar compleet op het verkeerde been. Oog in oog met Courtois schoof Mbappé de bal in de verre hoek, waarna hij het gejuich van het uitzinnige publiek volkomen terecht over zich heen liet komen.