Manchester City laat in Lissabon geen spaan heel van Sporting Portugal

Sporting Portugal leek zijn lesje te hebben geleerd van de 1-5 oorwassing tegen Ajax bij het begin van dit Champions League-seizoen. Een superieur Manchester City bezorgde de Portugese kampioen in de achtste finales echter een nieuw trauma: 0-5.

Zonder de geblesseerden Jack Grealish en Gabriel Jesus en de geschorste Kyle Walker had City nog genoeg kwaliteit over om Sporting te verpulveren. Zo stonden er vier ex-spelers van Benfica, de rivaal van Sporting, in de basis: Ederson, Rúben Dias, João Cancelo en Bernardo Silva.

De eerste goal van Riyad Mahrez werd aanvankelijk nog afgekeurd vanwege buitenspel voor aangever Kevin De Bruyne, maar de herhaling wees uit dat het geen buitenspel was en daarom greep de VAR in.

Silva pijnigt landgenoten

Bernardo Silva knalde City via de onderkant van de lat op 2-0 na matig wegwerken van Matheus Reis. Na opnieuw zwak verdedigen van de Portugezen schoot Phil Foden van dichtbij de derde goal achter doelman Antonio Adán,