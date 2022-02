Cillessen ondergaat operatie en mist duel met Barcelona

De operatie is volgens Valencia goed verlopen. Over de herstelperiode meldt de Spaanse club niets, maar het is waarschijnlijk dat Cillessen de thuiswedstrijd van zondag tegen FC Barcelona moet missen.

Ook keerde Cillessen terug onder de lat bij Oranje. In november vorig jaar haalde bondscoach Louis van Gaal Cillessen bij de Oranjeselectie en kreeg de keeper een basisplaats in het belangrijke WK-kwalificatieduel met Noorwegen. Nederland won en plaatste zich zodoende voor het WK in Qatar, dat in november en december plaatsvindt.