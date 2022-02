Veldrijder Aerts vertelt zelf dat 'afwijkend resultaat' in urinestaal is gevonden

Dat was elf dagen voor het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville, waar Aerts zesde werd. De tweevoudig winnaar van de wereldbeker pakte in 2019, 2020 en 2021 brons op het WK. Dit seizoen won hij vier veldritten.

"Gisteren werd mijn wereld op zijn kop gezet", begint de Belg zijn verklaring over de positieve dopingtest. "Ik kreeg namelijk de melding dat er een afwijkend resultaat werd gevonden in mijn urinestaal dat werd afgenomen bij een controle buiten competitie bij mij thuis op 19 januari."

Een opmerkelijk bericht van veldrijder Toon Aerts. Hij laat zelf weten dat er bij hem een "afwijkend resultaat" in een urinestaal is aangetroffen. Hij is voorlopig op non-actief gezet.

De Belg zegt dat in zijn urinestaal het product letrozole metabolite is gevonden. "Een product waar ik tot gisteren nog nooit van had gehoord en ook niet weet hoe dit in mijn lichaam terecht is gekomen."

Letrozol is een aromatase-remmer. Het middel vermindert de hoeveelheid oestrogeenhormoon en kan worden voorgeschreven bij een vorm van borstkanker die gevoelig is voor hormonen. Letrozol staat op de dopinglijst van het wereldantidopingagentschap (WADA).

"Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik al heel mijn carrière tegen enige vorm van doping ben en er altijd alles aan gedaan heb om een voorbeeld te zijn als atleet", aldus Aerts. "Ik zal er dan ook alles aan doen om mijn onschuld aan te tonen en mijn naam te zuiveren."

Voorlopig non-actief

Aerts heeft samen met zijn ploeg Baloise Trek Lions, van teammanager Sven Nys waar ook de Nederlanders Lucinda Brand en Lars van der Haar actief zijn, besloten om niet meer in actie te komen tot er meer duidelijkheid is in de zaak.

Aerts' team laat weten hem op zijn woord te geloven dat hij geen producten heeft ingenomen die de substantie kunnen bevatten. Zowel de renner als de ploeg zegt de analyse van de B-staal en verdere onderzoeken af te wachten.