Economie groter dan voor corona, maar nog genoeg uitdagingen

In de grafiek hieronder kun je zien dat de economie in 2021 groter uitkwam dan voor de coronacrisis:

Tegenover de ongekende economische krimp van 3,8 procent in 2020 kwam een groei van 4,8 procent in 2021 te staan. Wat is er in de tussentijd in de economie veranderd? En welke uitdagingen staan ons nog te wachten?

Ester Barendregt, hoofd RaboResearch Nederland, was vanmorgen positief verrast door de cijfers. "We wisten dat de economie goed herstelt van corona en dat de impact van de lockdowns steeds kleiner werd. Dus het is verklaarbaar, maar nog steeds goed om bij stil te staan."

De krimp door corona hebben we goed gemaakt, maar dat betekent niet dat de coronacrisis geen effect heeft gehad op de omvang van de economie. "Zonder corona hadden we natuurlijk op een veel hoger niveau gezeten", zei Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS vanmorgen in een toelichting op de cijfers. "Welk niveau precies, dat zullen we nooit weten."

Vooral groei door export

Daarnaast zijn economische groeicijfers gemiddelden: niet overal in de economie ging het even goed. "De export heeft daar heel erg sterk aan bijgedragen", zegt Van Mulligen over de groei. "Ook de consumptie en de investeringen groeiden, maar die zitten allebei nog onder het precorona-niveau. Dus wat dat betreft is het herstel nog niet overal even goed terug te zien."

Ook tussen sectoren ziet Van Mulligen verschillen. In bijvoorbeeld de industrie, de handel en de ict ging het goed. Maar de horeca, cultuur en recreatie zitten nog lang niet op het oude niveau. "Je ziet heel duidelijk dat sectoren waar fysiek contact tussen mensen eigenlijk onontkomelijk is - de sectoren die heel erg hebben geleden - nog lang niet terug zijn op het precorona-niveau. Daar overheersen op dit moment nog de problemen."

Crisis heeft trends versterkt

De omvang van de economie is groter dan die was, maar ondertussen zijn er wel dingen veranderd in de economie, zegt Barendregt. "Deze crisis heeft sommige trends die al aan de gang waren, versterkt. Digitalisering, bijvoorbeeld. Huishoudens zijn veel meer digitaal gaan consumeren en mensen zullen dat ook blijven doen."

Zoals deze ondernemer, die zijn bedrijfsvoering in coronatijd heeft veranderd: