Vandaag in Peking: laatste shorttrackdag met medaillekansen

De twaalfde dag van de Olympische Spelen staat voor Nederland in het teken van shorttrack. Voor de vrouwen staat de 1.500 meter op het programma en de mannen rijden de B-finale van de aflossing. Het is de laatste shorttrackdag van deze Spelen.

De vrouwen beginnen om 12.30 uur met onder meer debutant Rianne de Vries. De 31-jarige shorttrackster werd afgelopen maandag door bondscoach Jeroen Otter aangewezen als derde rijdster. De Vries was al twee keer aanwezig op de Spelen, maar zowel voor de edities van 2014 in Sotsji en 2018 in Pyeongchang was er slechts een rol als reserve voor haar weggelegd.

Ook Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting, de uitblinkers van de gouden relayploeg, komen in actie op de 1.500 meter. In 2018 eindigde Schulting als tiende op de afstand. Inmiddels is Schulting de regerend wereld- en Europees kampioene. Velzeboer maakt haar olympische debuut op de afstand.