Nederland gaat verder open in drie stappen: dit zijn de versoepelingen

De coronamaatregelen worden in drie grote stappen snel versoepeld, heeft minister Kuipers van Volksgezondheid bekendgemaakt op de coronapersconferentie.

Veel versoepelingen gaan aanstaande vrijdag in, per 25 februari sneuvelen bijna alle andere coronamaatregelen. Per direct vervalt het advies om thuis maar vier bezoekers te ontvangen. Het thuiswerkadvies wordt gewijzigd in: werk de helft van de tijd thuis.