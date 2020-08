Slot prijst tussen brandalarm door vechtlust AZ en hoopt weer op thuiswedstrijd

"We hebben ons beste voetbal niet laten zien, maar we zijn wel altijd blijven vechten." Trainer Arne Slot erkende dat AZ hard heeft moeten werken om ten koste van Viktoria Plzen de derde voorronde van de Champions League te bereiken.

Het was alarmfase 1 voor AZ tegen de Tsjechen, maar een goal in blessuretijd van Teun Koopmeiners en twee treffers in de verlenging van Albert Gudmundsson zorgden voor Alkmaarse bevrijding.

Exemplarisch: brandalarm gaat af

Het was dan ook exemplarisch dat tijdens de persconferentie van Slot het brandalarm in het stadion afging door de feestvierende AZ-fans, die buiten vuurwerk afstaken.

"Het is nu hopen op een goede loting en dan met name of we een thuiswedstrijd spelen", ging Slot verder. "Benfica, Dinamo Kiev of Gent. Het maakt niet uit wie de tegenstander wordt. Want als we het met Plzen moeilijk hebben, dan krijgen we het ook moeilijk met deze tegenstanders..."

Komende maandag wordt bekend wie de tegenstander van AZ zal worden.