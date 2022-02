Zelfs vijf ringen kunnen liefde voor een bijnummer niet bezegelen

Sven Kramer, Patrick Roest, Ireen Wüst en Irene Schouten, niet de minste namen uit het Nederlandse schaatsen, spraken donderdag in de catacomben van The Ice Ribbon met één mond.

Anders dan bij de Noren het geval was, verzuimden de Nederlanders in de aanloop naar de Spelen na te denken over iets triviaals als tactiek. De Europese titel, behaald op een gedevalueerd toernooi, had zand in de ogen gestrooid. Waar andere landen in de laatste vier weken enorm waren gegroeid, was Nederland stil blijven staan.

Toch kon zijn ploeggenoot Roest niet ontkennen dat Nederland op bepaalde vlakken tekort was geschoten. Niet kiezen is ook een keuze.

Hij wilde er maar een ongeschreven wet uit de topsport mee aanhalen. "Elk succes is inherent aan het maken van keuzes. Het is een kwestie van wikken en wegen. Kies je voor de team pursuit, dan gaat dat onherroepelijk ten koste van individueel succes."

Natúúrlijk, zei Kramer, had hij graag een medaille gepakt op het enige onderdeel in zijn olympische programma waarop hij normaliter op het podium had kunnen eindigen. Maar kijk eens naar de tussenscore na tien van de in totaal veertien afstanden, haastte hij zich daar in één adem aan toe te voegen.

"Misschien is dat wel de oplossing", zei Roest. Wie al duwend wil schaatsen, moet daar tijd insteken. En daar ontbreekt het in Nederland aan. Als hij voor zichzelf mocht spreken: "De vijf en tien kilometer zijn voor mij altijd belangrijker.

Roest zag hoe de Scandinaviërs in één opstelling naar de streep reden, zonder van positie te wisselen. Daarnaast verhieven Peder Kongshaug, Hallgeit Engebraaten en Sverre Lunde Pedersen het duwen tot kunst. Wie schaatst met de hand op de rug van de voorganger, boekt alleen zo al over acht ronden een slordige 2,5 seconden tijdwinst.

Kom in ieder geval tot duidelijke keuzes, viel Schouten haar bij. Zoals het nu gaat, is het van alles niets. Na het OKT werden Dai Dai N'tab en Tijmen Snel geslachtofferd, omdat er door de selectiecommissie meer gewicht werd gegeven aan het aflossingsnummer dan aan de 500 en 1.500 meter. Het bleek, achteraf gezien, geen gelukkige keuze.

Buiten de landsgrenzen wordt het aflossingsnummer wél serieus genomen, zeker nadat het in 2006 de olympische status had gekregen. Het systeem van landenteams biedt daar voldoende mogelijkheden om met vaste drietallen te trainen.

Van vlinders in de buik is van oudsher weinig sprake. Tijdens de wereldbeker van 2003 in het Italiaanse Baselga di Piné stond het nummer voor de eerste maal op de internationale kalender. Sindsdien is de ploegenachtervolging zowel bij de mannen als vrouwen 86 maal verreden.

Nederland heeft al bijna twee decennia een verstandshuwelijk met de ploegenachtervolging. De liefde is ver te zoeken en kan zelfs met vijf olympische ringen niet bezegeld worden. De hamvraag: is de relatie voor 2026 te redden?

Het roer, wilde ze er maar mee zeggen, moet om. Waar de bondscoach in het huidige tijdsgewricht weinig meer is dan een zetbaas, moet hij in de toekomst de rol van relatiebemiddelaar gaan vertolken.

In China trok Nederland de lijn door die sinds de invoering van het aflossingsnummer vier van de vijf Spelen geldt. Het dubbele goud van Sotsji 2014 is de uitzondering op de regel dat de Nederlandse mannen en vrouwen er op de Winterspelen nimmer in slagen de krachten te bundelen en een vuist te maken.

Nederland schittert vooral in de jaren tussen de Winterspelen in. Tussen Pyeongchang 2018 en Peking 2022 werden de Nederlandse vrouwen tweemaal wereldkampioen. De mannen wonnen zelfs op alle drie WK's die in deze periode verreden werden.

Bij de mannen werd viermaal brons behaald. In Peking was het voor de eerste maal dat Nederland buiten de prijzen viel.

Nimmer had het er in Peking ook maar de schijn van dat het droomscenario van Sotsji eindelijk weer eens werd herhaald. Toeval of niet: in Rusland het was de eerste en laatste keer dat sportkoepel NOC*NSF een fikse financiële bonus in het verschiet had voor de winnaars van de ploegenachtervolging.

Meer nog dan een dergelijke perverse prikkel hebben de Nederlandse schaatsers over vier jaar in Cortina d'Ampezzo behoefte aan duidelijkheid van bovenaf, sloot Schouten haar betoog af.

"We hebben een bondscoach nodig die hard is. Die gewoon zegt dat we moeten trainen. Heb je daar geen zin in? Dan voor jou iemand anders die dat wel wil."