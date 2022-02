Prins Andrew schikt met vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik

De Britse prins Andrew heeft in de VS een schikking getroffen met Virginia Giuffre, de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik. Het bedrag van de schikking blijft geheim. Afgesproken is ook dat de prins "een aanzienlijke donatie" zal doen aan een liefdadigheidsinstelling van Giuffre die opkomt voor de rechten van slachtoffers. "Prins Andrew heeft nooit de bedoeling gehad om mevrouw Giuffre te belasteren", staat in een verklaring. "Hij accepteert dat ze heeft geleden, zowel als slachtoffer van misbruik als van de publieke aanvallen op haar." Meerdere keren misbruikt De 38-jarige Giuffre klaagde Andrew in augustus aan in de Verenigde Staten. Ze zegt dat de prins haar in 2001, toen ze nog minderjarig was, meerdere keren seksueel heeft misbruikt. Ghislaine Maxwell zou haar gedwongen hebben het misbruik te ondergaan. Zij was een vriendin van de overleden zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die in 2019 dood werd gevonden in een gevangeniscel in New York.

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in het huis van Epstein in Londen, in de woning van Epstein in New York en op het landgoed van Epstein op de Amerikaanse Maagdeneilanden. Prins Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth, verloor een maand geleden een aanzienlijk deel van zijn titels vanwege de zaak. Hij moest afstand doen van zijn aanspreektitel koninklijke hoogheid en raakte ook al zijn militaire titels kwijt. De advocaten van de prins probeerden een civiele rechtszaak tegen hun cliënt nog tegen te houden, maar vorige maand maakte een rechtbank in New York de weg vrij voor de zaak. Die wordt nu in principe geseponeerd, hebben beide partijen afgesproken.