OM eist in hoger beroep dertig jaar cel tegen Thijs H. voor drie moorden

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 30 jaar cel en tbs tegen Thijs H. voor drie moorden. Hij werd in juli 2020 veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs voor die moorden, maar zijn advocaten gingen in hoger beroep omdat H. op het moment van zijn daden volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn geweest.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum adviseerden H. volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren, omdat H. op het moment van de moorden in een psychose verkeerde. De man verklaarde aan de onderzoekers van het centrum dat hij berichten en opdrachten in codetaal kreeg om mensen te doden. De deskundigen adviseerden enkel tbs.

Maar justitie neemt de conclusie van het Pieter Baan Centrum niet over. De aanklagers zeggen dat H. "willens en wetens" heeft gehandeld bij de moorden in mei 2019 op een vrouw van 56 in Den Haag, en op een vrouw (63) en een man (68) op de Brunssummerheide in Zuid-Limburg.

Het OM baseert zich daarbij op twee externe rapporteurs, die concludeerden dat H. niet leed aan schizofrenie. De rapporteurs stelden dat een eventuele psychose het gevolg was van drugs of andere verdovende middelen.

Extreem geweld

Justitie zegt dat H. de tijd heeft gehad om na te denken over zijn daad. Volgens het OM werden de drie met "extreem en exorbitant" geweld en met veel messteken gedood. De aanklagers vinden H. zonder tbs-behandeling levensgevaarlijk.

"Het OM vindt het volstrekt onverantwoord als verdachte onbehandeld in de maatschappij terugkeert", zei de advocaat-generaal tijdens de zitting. Justitie wil dat H. levenslang de cel in gaat, als het hof besluit geen tbs op te leggen.

Het hoger beroep gaat de komende dagen verder met de pleidooien van de advocaten van H. Het is nog niet duidelijk wanneer het gerechtshof uitspraak doet.