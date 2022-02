Poetin ziet ruimte voor gesprekken na ontmoeting met Scholz over Oekraïne

Rusland wil geen oorlog in Europa. Dat heeft de Russische president Poetin gezegd na een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Scholz. Hij gaf aan dat er wat hem betreft ruimte is voor gesprekken met het Westen over de Russische veiligheidseisen.

Poetin wil uitbreiding van de NAVO naar het oosten voorkomen en een mogelijk lidmaatschap van Oekraïne is voor Rusland onaanvaardbaar. Die kwestie moet nu worden opgelost, benadrukte Poetin. Hij zei de verzekering te hebben gekregen dat Oekraïne niet op korte termijn lid zal worden, maar dat is voor hem niet voldoende.

Poetin zei dat er nog geen constructieve reactie is geweest op de Russische eisen. Hij gebruikte grote woorden om de situatie in het oosten van Oekraïne te beschrijven. Daar is volgens hem sprake van "genocide".

Doodlopende weg

Scholz riep Poetin op om met het Westen in gesprek te blijven om te voorkomen dat de partijen op een doodlopende weg terechtkomen. Hij verwelkomde het Russische besluit om een deel van de troepen die bij de grens met Oekraïne zijn samengetrokken, terug te trekken.

Poetin ontving Scholz aan dezelfde enorme tafel waaraan hij eerder met de Franse president Macron zat. De twee leiders zaten terwijl ze spraken meters uit elkaar. Scholz had net als Macron geweigerd om zich bij aankomst in Rusland op corona te laten testen.

De NAVO maakt zich grote zorgen over de Russische troepenopbouw aan de grens van Oekraïne. Maar volgens Poetin zit de NAVO zelf fout. Hoe kijkt hij naar Oost-Europa?