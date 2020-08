Hongkongers vertrekken naar Taiwan. 'Dit was niet langer het Hongkong dat ik kende'

Marsen en protesten: ze zegt er niet aan te hebben mee gedaan. "Voor mij stond voorop dat Hongkong niet langer stabiel en veilig was", zegt de dertiger over de belangrijkste beweegredenen van haar vertrek.

Zo keerde de Hongkongse Eagle haar stad na lang wikken en wegen de rug toe, omdat ze zich niet langer veilig voelde in haar eigen stad. "Ik was al langer op zoek naar informatie over emigratie", zegt Eagle, die sinds afgelopen najaar in Taipei woont. "Toen gangs bij mij in de buurt demonstranten in elkaar sloegen en een medisch hulpverleenster in haar ogen werd geschoten en blind werd, was het genoeg", vertelt ze. "Mijn hart ligt in Hongkong, maar dit was niet langer het Hongkong dat ik kende."

Een groeiend aantal Hongkongers verkiest Taiwan boven een toekomst in de voormalige kroonkolonie. Taiwanese immigratiebureaus spreken van recorddrukte, sinds Peking een omstreden veiligheidswet doordrukte. "Het aantal aanvragen is vervijfvoudigd."

Inmiddels woont ze bijna een jaar in Taiwan, en komt ze in aanmerking voor Taiwanees paspoort, tevens een toegangskaart tot democratische rechten.

Eagle was die drukte, voor Taiwanese begrippen althans, voor. "Ik wist dat er veel aanvragen waren van Hongkongers om zich in Taiwan te vestigen", zegt ze. "Daarom leek het me beter om vaart te maken. Het ging allemaal zo snel, dat mijn vrienden er grappen over maakten. Alsof ik op zoek was naar de nooduitgang, haha."

Volgens de Taiwanese immigratiedienst vestigden zich in de afgelopen zeven maanden 4.775 Hongkongers op het eiland. Het cijfer over juli de eerste volle maand waarin de Veiligheidswet van kracht was lag met 892 Hongkongers liefst 70 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Naast de investeringsregel kunnen Hongkongers gebruik maken van een talentenregeling, of trouwen met iemand die de Taiwanese nationaliteit heeft.

Druk was het al, maar vooral de afgelopen weken loopt het storm. "Sinds de Veiligheidswet werd doorgevoerd in Hongkong, is het aantal aanvragen vervijfvoudigd", vertelt Liu, die daarbij aangeeft dat door de coronabeperkingen niet iedereen direct geholpen kan worden. De Taiwanese overheid heeft inmiddels een speciaal loket geopend om Hongkongers in nood te helpen. "Sinds de opening staat de telefoon er roodgloeiend", vertelt de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu (zie kader). Cijfers van de Mainland Affairs Council lieten eerder deze maand zien dat 54,5 procent van de Taiwanezen het loket verwelkomt. Wu: "Er is hier veel steun en sympathie voor de Hongkongers."

Net als Eagle maakte ze gebruik van een populaire investeringsregeling. Hongkongers die 6 miljoen Taiwanese dollar investeren op het eiland, omgerekend 172.000, komen in aanmerking voor een Taiwanees paspoort. Migratieconsulent Liu Yichun uit Taichung ziet ze veel de laatste maanden. "Waar we eerst vooral vijftigplussers zagen die op zoek gingen naar een tweede huis, zien we nu steeds meer jongeren die vanuit Hongkong of Macao komen om hier een toekomst op te bouwen." De grootste groep zit volgens hem in de categorie 25 tot 35 jaar.

Iets dat ook Cheng aansprak. "Ik ben naar Taiwan gekomen voor mijn persoonlijke vrijheden, me te kunnen uitspreken waar ik voor sta", zegt de voormalige docente, die zich vestigde aan de westkust, in Taichung. Met politiek heeft ze weinig op. De toenemende druk uit China, en de aanhoudende protesten daartegen hebben het proces voor haar hooguit versneld, zegt ze. "Ik had mijn plannen al gemaakt," aldus de vijftiger. "Ik wilde weg uit de drukke stad. Het platteland hier is prachtig." In Taiwan houdt ze zich nu vooral bezig met e-commerce.

"Het eten is hier heerlijk", lacht Eagle, die vanuit Taipei een advertentiebedrijf runt en daarnaast haar eigen Youtube-kanaal heeft. Daarop introduceert ze Taiwan aan Hongkongers. "De Taiwanese cultuur staat in alle opzichten dicht bij die van Hongkong." Hoewel er op Taiwan geen Kantonees maar Mandarijn wordt gesproken, wordt ook op het eiland nog gebruik gemaakt van de traditionele Chinese schrift.

De Veiligheidswet

"Een wet die geïnitieerd is door Peking, aangenomen is door Peking en gehandhaafd wordt door Peking", zegt de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu in gesprek met de NOS via Skype. Hij trekt fel van leer tegen de wet die onder meer 'separatisme' en 'omverwerping van de staat' moet aanpakken. "China claimt jurisdictie over niet-Hongkongers, niet-ingezetenen, buiten Hongkong. Dat is ronduit zorgelijk. De Veiligheidswet heeft de Hongkongse rechtsstaat vernietigd."

Hij zegt zich nauw verbonden te voelen met het lot van de Hongkongers. "Vanaf het begin steunen wij hen in hun strijd voor autonomie, vrijheid en democratie." Om die reden werd op 1 juli direct na invoering van de Hongkongse Veiligheidswet een speciaal kantoor geopend voor Hongkongers die willen vertrekken. "Of ze nou willen investeren of studeren, zolang ze veilig naar Taiwan kunnen komen heeft de Taiwanese overheid de plicht om hen te ondersteunen", zegt Wu daarover. "Dat geldt ook voor politieke vluchtelingen."

Dat laatste ligt gevoelig. Taiwan kent formeel geen vreemdelingenwet. "We kunnen daar niet al te veel over zeggen, maar we doen wat we kunnen", aldus Wu.

Boekverkoper Lam Wing-kee is tot nu toe één van de weinige prominente Hongkongse activisten die naar buiten is getreden. Eerder dit jaar kreeg hij in zijn nieuwe boekwinkel bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen, in een duidelijk signaal naar de autoriteiten op het Chinese vasteland: Taiwan keurt de recente acties van Peking in Hongkong af.