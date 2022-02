Mülders blijft toch tot en met WK bondscoach hockeyvrouwen: 'Het klikt goed'

Jamilon Mülders blijft tot en met het wereldkampioenschap van aankomende zomer bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. De Duitser zat na het ontslag van Alyson Annan al in de dug-out als interim-bondscoach, aanvankelijk voor een paar weken.

"Ik ben geen kandidaat voor een permanente aanstelling", zei Mülders destijds. Ondertussen ging de KNHB op zoek naar een opvolger, maar het klikt goed tussen Mülders en de hockeyvrouwen.

"De meiden hebben laten merken dat ze het hele proces met mij en de staf positief ervaren", zegt Mülders nu. "Ze hebben het gevoel dat we samen goede dingen kunnen doen."

'We zagen dat het goed zat'

De angstcultuur die onder Annan heerste is verdwenen. "De afgelopen drie weken heb ik een goede indruk gekregen, er hangt een goede sfeer", aldus Mülders. "Hoe we met elkaar omgaan, hoe we werken op en buiten het veld, de manier waarop de meiden en de staf te werk gaan; ik zie potentie. We kunnen samen goede dingen ontwikkelen."

Mülders noemt zijn aanstelling met het oog op de lange termijn een juiste beslissing. Dat beaamt ook de technisch directeur van de hockeybond, Jeroen Bijl. "We zagen al snel dat het qua kennis en kunde en de manier waarop hij het proces aanvloog goed zat. Dus we hebben hem gevraagd om langer te blijven."