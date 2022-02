Sociale huren mogen per 1 juli maximaal 2,3 procent omhoog

De meeste huren in de sociale sector mogen vanaf 1 juli met maximaal 2,3 procent omhoog. Daarmee komt er einde aan de bevriezing van de huren die vorig jaar werd afgesproken. Minister De Jonge van Volkshuisvesting schrijft aan de Tweede Kamer dat de toegestane verhoging gelijk is aan de inflatie van vorig jaar.

In voorgaande jaren mochten woningcorporaties de sociale huren verhogen met de inflatie plus 1 procent, maar dit jaar wordt er dus van die extra 1 procent afgezien. Daarmee worden huurders beschermd tegen al te hoge huurprijsstijgingen, terwijl de corporaties hun stijgende kosten kunnen dekken, schrijft De Jonge.

Het besluit betekent niet dat alle huren in de sociale sector ook met 2,3 procent omhoog gaan in juli. Voor huurders met een hoger inkomen kunnen de corporaties de huren meer verhogen, met 50 tot 100 euro per maand. Voorwaarde is wel dat de totaalprijs niet hoger wordt dan de maximale huurprijs van de woning.

Deze inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) werd vorig jaar niet toegepast vanwege de coronacrisis, maar De Jonge wil het dit jaar wel toestaan. De extra huurinkomsten die de verhuurders daarmee binnenkrijgen, kunnen gebruikt worden om de huurstijging voor mensen met een laag inkomen juist te beperken, schrijft de minister.

Volgend jaar hogere stijging?

De afgelopen tijd loopt de inflatie fors op. Vorige maand was die 6,4 procent. De Jonge waarschuwt dat die hogere inflatie "vooral tot uiting kan komen in de huurverhoging van 2023".

Vorig jaar werden de huren in de sociale sector op aandringen van de Tweede Kamer bevroren. Die maatregel loopt per 1 juli af, en het kabinet ziet niets in verlenging ervan. Als de corporaties hun huren niet mogen verhogen leidt dat tot minder ruimte voor investeringen, en dat gaat ten koste van de bouw van nieuwe woningen en het verduurzamen van bestaande woningen, redeneert De Jonge.