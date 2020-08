Leicester-linksback Chilwell is derde miljoenenaankoop van Chelsea

Chilwell heeft in Londen een contract getekend voor vijf jaar. Chelsea trok eerder al Ajacied Hakim Ziyech aan (45 miljoen euro) en Timo Werner van RB Leipzig (55 miljoen euro). Kai Havertz (Bayer Leverkusen) staat nog op het verlanglijstje.

Chelsea heeft zich versterkt met de 23-jarige linksback Ben Chilwell. De international komt over van Leicester City voor naar verluidt een bedrag van 50 miljoen euro.

Chilwell spreekt in een reactie over een droom die uitkomt. Hij begon zijn profcarrière bij Leicester City, waar hij in vijf jaar 123 wedstrijden speelde. Chilwell speelde tot nu toe elf interlands.