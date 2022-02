OMT: testen bij GGD alleen nog voor kwetsbaren als piek omikron voorbij is

Het Outbreak Management Team adviseert om te stoppen met het testen door de GGD als de omikrongolf in een dalende trend zit. Testen bij de GGD moet wel beschikbaar blijven voor kwetsbare mensen met coronasymptomen en voor mensen die met kwetsbaren in aanraking komen, schrijft het OMT (pdf) aan het kabinet.

Voor mensen met een goede gezondheid adviseert het OMT om bij klachten alleen een zelftest te doen. Bij een positieve uitslag hoeft geen afspraak bij de GGD gemaakt te worden voor een bevestiging. GGD-testen moeten wel beschikbaar blijven voor mensen die in aanraking komen met kwetsbaren en bij uitbraken in instellingen.

Het OMT adviseert dat zelftesten voor iedereen gratis beschikbaar zijn. Ook moet duidelijk zijn wat iemand moet doen op het moment dat de uitslag positief is. Daarbij hoort het zelf uitvoeren van een bron- en contactonderzoek. Omdat de GGD overbelast is, moeten de meeste mensen hun omgeving zelf al infomeren, maar dat gaat, als het advies wordt overgenomen, straks dus voor iedereen gelden.

Zicht op verspreiding virus

Als besloten wordt dat de GGD-testen voor gezonde mensen niet meer nodig zijn, dan vermindert het zicht op de verspreiding van corona. Een mogelijk oplossing is het 'zelfmeldportaal', dat op dit moment in ontwikkeling is. Daarin wordt mensen gevraagd zelf een positieve uitslag te melden. In Groot-Brittannië wordt zo'n zelfmeldpunt al een jaar gebruikt.

NOS op 3 zocht uit: komen we ooit nog van corona af?