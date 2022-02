Nederland sloeg eind september aanbod evacuatievlucht uit Kabul af

De Pakistaanse luchtvaartmaatschappij PIA heeft Nederland eind september aangeboden om een grote groep mensen te evacueren uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Het zou gaan om ruim 300 mensen, maar Nederland heeft dat aanbod afgeslagen. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van de NOS na een WOB-verzoek, een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Waarom het ministerie van Buitenlandse Zaken besloot het aanbod van PIA af te slaan wordt niet helemaal duidelijk uit de stukken. Een mail van één van de ambtenaren suggereert dat het is gebeurd vanwege een gebrek aan opvangplekken in Nederland.

Het ministerie ontkent dat een gebrek aan opvangcapaciteit de reden was om niet in te gaan op het aanbod van PIA. "Omwille van de veiligheid van de mensen in Afghanistan is er toen voor gekozen geen gebruik te maken van dit aanbod, omdat er in die fase nog veel onduidelijkheid bestond over de veiligheidssituatie in Kabul. Het ministerie wilde niet het risico nemen om in één keer een grote groep bloot te stellen aan een zeer onzekere situatie ter plekke."

Opvallend is wel dat dat veiligheidsargument in de vrijgegeven stukken nergens wordt genoemd. De kleinere groepen met als eindbestemming Nederland vlogen uiteindelijk alsnog in volle vliegtuigen, maar daar zaten ook veel mensen in die door andere landen werden geëvacueerd.

Dat Nederland het verzoek afsloeg is opvallend. Er waren op dat moment nog honderden Nederlanders in Kabul die wilden worden geëvacueerd en Nederland had een maand eerder ook veel Afghanen die op de Nederlandse evacuatielijst stonden moeten achterlaten in de hectiek rond de machtsovername van de Taliban.

"We doen er alles aan"

Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen zei half oktober in de Tweede Kamer over de evacuaties: "We doen er alles aan om het zo snel mogelijk te doen". En: "De vluchten zijn schaars en je kunt niet simpelweg een kaartje kopen. Wanneer we de mensen hierheen krijgen die we er nu nog uit willen halen en die wij hebben geïdentificeerd, weet ik dus niet precies."

NOS-correspondent Daisy Mohr sprak vorig jaar december in Qatar met de geëvacueerde Najla, wier Nederlandse man door de Taliban werd vermoord: