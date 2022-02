Schrik van Sierhuis terecht: einde seizoen voor Heracles-aanvaller

Kaj Sierhuis komt dit seizoen niet meer in actie voor Heracles Almelo. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat de aanvaller een scheur in zijn voorste kruisband heeft.

"Dit is een enorme streep door de rekening", reageert Sierhuis op de clubwebsite. "Ik kwam er voor mijn gevoel steeds beter in en dan gebeurt dit."

Sierhuis liep zijn blessure afgelopen vrijdag op in een op het oog onschuldig duel. Even daarvoor had hij zijn ploeg met een fraai doelpunt nog op voorsprong gebracht en, zo bleek later, de winst bezorgd.

Einde periode Heracles

Het seizoen van Sierhuis zit er dus op en dat betekent het einde van zijn periode in Almelo. De aanvaller werd namelijk gehuurd van Stade Reims en keert komende zomer terug naar de Franse club.

Sierhuis kwam voor Heracles Almelo tot achttien competitiewedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en drie assists gaf.

Na afloop van de wedstrijd tegen FC Utrecht sprak matchwinner Sierhuis al zijn angst uit voor een zware blessure.