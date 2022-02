Rusland haalt deel troepen bij de grens met Oekraïne weg

De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, Alexander Schallenberg, is kritisch over het terugtrekken van ambassadepersoneel uit Oekraïne. "Ik vind het een bedenkelijk teken richting de Oekraïense bevolking als men zijn eigen diplomaten vroegtijdig terugtrekt." Schallenberg was ook kritisch over de retoriek die uit Washington klinkt. Volgens hem heeft het conflict rond Oekraïne baat bij een gematigder toon.

President Zelensky vroeg afgelopen weekend aan journalisten of er bewijs is voor een ophanden zijnde oorlog. Zelf had hij dat nog niet gezien. Hoewel niet duidelijk is waarop het Witte Huis de dringende waarschuwing voor een dreigende inval baseert, besloten ook andere westerse landen de afgelopen dagen om hun ambassadepersoneel terug te trekken uit Kiev.

De VS waarschuwt al een tijd voor een dreigende Russische invasie in Oekraïne. Gisteren maakte de VS bekend dat het resterende Amerikaanse ambassadepersoneel uit Kiev vertrekt en naar Lviv wordt verplaatst, in West-Oekraïne, op zo'n 70 kilometer van de Poolse grens.

Correspondent Rusland Geert Groot Koerkamp:

"Hoe deze Russische terugtrekking geïnterpreteerd moet worden is nu nog moeilijk in te schatten. Het is niet mogelijk om eindeloos tienduizenden militairen in het veld te houden, tenzij het echt escaleert in een militair conflict. De vraag blijft hoe groot die terugtrekking is. Aantallen zijn nog niet genoemd, dat moeten we afwachten. Wellicht dat we later een bevestiging zullen zien van de Amerikanen, of die daadwerkelijk veranderingen waarnemen.

Ondertussen is de resolutie in het Russische lagerhuis aangenomen die de zogenoemde volksrepublieken Donetsk en Loehansk erkent als onafhankelijke staten. De resolutie gaat nu naar president Poetin. Alleen Poetin kan dat besluit nemen.

Eerder deed Moskou hetzelfde met de opstandige Georgische provincies Abchazië en Zuid-Ossetië en de Moldavische regio Transnistrië. En net als daar zal de rest van de wereld de onafhankelijkheid van die regio's niet erkennen. Maar Rusland kan die mogelijke erkenning misschien als extra drukmiddel gebruiken, of als onderhandelingstroef.

Rusland zou de erkenning kunnen aangrijpen om openlijk wapens te leveren aan beide regio's, in plaats van heimelijk, zoals tot nu toe is gebeurd. Maar erkenning van hun onafhankelijkheid betekent ook het einde van zogeheten Minsk-akkoorden, die de basis vormen van overleg over een duurzame vrede in Oost-Oekraïne."