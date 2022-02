Topfavoriet Riiber verdwaalt waarna Graabak het goud grijpt op noordse combinatie

Riiber breidde in de eerste van vier langlaufrondes zijn voorsprong uit, maar ging toen pijnlijk de mist in. Hij koos namelijk de verkeerde route. Waar hij de binnenbocht moest hebben naar de tweede ronde, pakte hij de buitenbocht naar de finish.

Riiber had zijn fout pas door toen hij de eindstreep zag liggen. Hij draaide om en verloor een halve minuut. Niet veel later haalden Akito Watabe (Japan) en Manuel Faisst (Duitsland) hem bij. Riiber klampte aan en vormde met Watabe en Faisst een kopgroep van drie, maar had het door een verstoorde voorbereiding zwaar.

Corona

Tot vlak voor dit onderdeel zat hij in isolatie na een positieve coronatest. Nadat ook Johannes Lamparter (Oostenrijk) in de derde ronde was aangesloten, moest Riiber als eerste laten lopen. Met het stadion al in zicht leek het te gaan tussen Lamparter, Watabe en Faisst.

Ze hadden echter buiten Graabak gerekend. De Noor dichtte in een mum van tijd een gat van vijftien seconden en nam Jens Oftebro (Noorwegen) in zijn spoor mee. Oftebro pakte het zilver, Watabe kwam net tekort en moest genoegen nemen met het brons.