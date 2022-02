DSM ziet omzet groeien, verwacht meer prijzen te verhogen

Fijnchemiebedrijf DSM heeft in de laatste drie maanden van vorig jaar de prijzen verhoogd en verwacht dat ook in de eerste helft van dit jaar te doen.

De omzet van DSM groeide over heel 2021 met 14 procent naar 9,2 miljard. Onderaan de streep, inclusief de opbrengsten van de verkoop van bedrijfsonderdelen, was de winst over 2021 1,6 miljard euro.

Volgens Dimitri de Vreeze, een van de bestuursvoorzitters van DSM, komt de hogere omzet onder meer door de innovaties in en de groei van voedingssupplementen. "Wat niet onbelangrijk is in een situatie waarin covid heerst", zegt De Vreeze. Ook na corona verwacht de topman dat gezondheid en immuniteit een belangrijke rol blijft spelen voor het bedrijf.

Hogere prijzen

De hogere energieprijzen rekent DSM voor een groot deel door. Zo zijn de prijzen van diervoeding in het laatste kwartaal gestegen.

Bij voeding voor mensen werkt het bedrijf met langetermijncontracten, waardoor de prijs niet direct doorgerekend kan worden. Maar dat gaat de komende maanden wel gebeuren, met enkele procenten, verwacht De Vreeze.

Het bedrijf heeft ook last gehad van de wereldwijde knelpunten in toeleveringsketens, maar volgens de topman heeft DSM manieren gevonden om daar omheen te werken. "Wij zijn wereldwijd actief, dus op het moment dat er in een bepaalde regio problemen zijn, kun je heel snel schakelen door het misschien uit een andere regio te halen."

Afgelopen september maakte het bedrijf bekend zich volledig te richten op gezondheid, voeding en biowetenschap. De bedrijfsonderdelen die zich bezighouden met het produceren van kunststoffen voor onder meer de auto-industrie werden afgesplitst.