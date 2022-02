Navalny in het strafkamp voor de rechter, kan tien jaar extra straf krijgen

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny staat vandaag opnieuw voor de rechter. Hij kan tien jaar extra gevangenisstraf krijgen voor minachting van de rechtbank en de verduistering van omgerekend meer dan 30.000 euro. Navalny zit voor een fraudeveroordeling sinds ruim een jaar vast in de strafkolonie IK-2, 100 kilometer ten oosten van Moskou. In februari vorig jaar werd hij veroordeeld tot 3,5 jaar, met aftrek van huisarrest. Hij zou over anderhalf jaar vrijkomen, maar daar kan een nieuwe veroordeling verandering in brengen. De hoorzitting vindt plaats in de strafkolonie. Medestanders van de oppositieleider spreken van een schijnproces met verzonnen aanklachten. De aanklagers zeggen dat Navalny donaties heeft overgeheveld naar organisaties die hij heeft opgericht. Wanneer de rechter uitspraak doet is nog niet bekend. 'Duidelijk verzonnen' Aan het begin van de zitting zei Navalny dat hij zich wilde laten verdedigen door advocaat Vladimir Voronin, maar die bleek niet op een lijst te staan. Navalny mocht volgens het onafhankelijke Russische nieuwskanaal Dozjd wel zelf het woord voeren. "De mensen die om deze zaak hebben gevraagd, zijn gewoon erg bang voor mij", stelde Navalny volgens Dozjd. "De zaak is duidelijk verzonnen. Je kunt een proces niet in een gevangenis houden." Zijn vrouw Julia Navalnaja, die haar man voor de camera's omhelsde aan het begin van het proces, stelde op Instagram dat de autoriteiten er alles aan doen om het nieuwe proces zoveel mogelijk verborgen te houden: "De mensen in het Kremlin zijn zo bang voor hem dat hij de eerste persoon in Rusland zal worden die in de gevangenis berecht wordt."

Navalny's vrouw Julia omhelsde hem aan het begin van het proces - EPA

De zitting is via een cameraverbinding te volgen, maar de camera's staan niet voortdurend aan, meldt een andere oppositieleider, Ivan Zjdanov, op Twitter. Journalisten zijn in een zaaltje met een tv-scherm ondergebracht. Volgens Amnesty International schendt Rusland de internationale mensenrechtenwetgeving door geen media toe te staan in de zittingszaal. "Het wordt bijgewoond door gevangenisbewakers in plaats van door de media. Het ontneemt Navalny het recht op een eerlijk proces", aldus Marie Struthers van de mensenrechtenorganisatie. In een briefwisseling met het Amerikaanse weekblad Time beschreef de 45-jarige oppositieleider zijn leven in de strafkolonie onlangs als "een gevangenis in een gevangenis". De ramen van zijn cel zijn afgeplakt met papier, volgens Navalny om hem het gevoel te geven dat hij "in een schoenendoos" leeft. Praten met medegevangenen is maar heel beperkt mogelijk.