Kunstrijdster Van Zundert plaatst zich glunderend voor vrije kür op Winterspelen

Kunstrijdster Lindsay van Zundert heeft zich bij haar debuut op de Winterspelen geplaatst voor de afsluitende vrije kür. De 17-jarige debutante moest in de korte kür als vijfde het ijs op, schaatste zonder haperingen een goede kür en kwam uit op 59,24 punten.

De eerste Nederlandse kunstrijdster op de Winterspelen sinds Dianne de Leeuw in 1976 en pas de vijfde in totaal, eindigt daarmee in elk geval bij de beste 24 en is zeker van een finaleplaats.

Dopingzaak Valijeva

Normaal plaatsen zich 24 schaatssters voor de vrije kür, maar het IOC besloot in Peking een extra schaatsster toe te voegen omdat de Russische Kamila Valijeva verwikkeld is in een dopingzaak.

Valijva mag voorlopig op de Spelen in actie komen en als ze bij de beste 24 op de korte kür eindigt, mag ook de nummer 25 naar de vrije kür. Mocht de Europese kampioene niet in de top 24 eindigen, dan gaan er ook maar 24 schaatssters naar de vrije kür. Na twaalf deelneemsters was Van Zundert al zeker van een klassering bij de beste 24.