De uitzending van 15 februari

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid geeft vanavond een persconferentie over de versoepelingen van de coronamaatregelen. Het kabinet gaat vrijwel zeker de meeste maatregelen per 25 februari, volgende week vrijdag, opheffen. Alleen een aantal basisadviezen, zoals geen handen schudden, ventileren en testen bij klachten, blijven gehandhaafd.

In de uitzending het laatste nieuws. We spreken onder andere met de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties.

Na zijn bezoek aan Kiev gisteren is de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vandaag in Moskou om de spanningen rond Oekraïne te bespreken met president Vladimir Poetin. Hij hoopt dat het Westen met Rusland in gesprek blijft over het deëscaleren van de situatie.

Economie hersteld van coronakrimp

De economie is teruggeveerd na de enorme coronaklap van 2020 en groeide afgelopen jaar met 4,8 procent. De laatste keer dat de groei zo groot was, was in 1998. De groei heeft ook een keerzijde: de arbeidsmarkt wordt krapper en krapper. Hoe vinden bedrijven nog genoeg personeel? We kijken mee bij een bouwbedrijf en een hotelschool en spreken onze econoom Mathijs Bouman.