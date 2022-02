Bronzen schaatssters lachen weer na ploegenachtervolging: 'We zijn een team'

"We zijn een team, we hoeven ons echt niet te schamen. Je komt voor goud, het wordt brons. Ik denk dat we toch trots moeten zijn", vond Wüst.

Hoewel het Ireen Wüst, Irene Schouten, Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud niet is gelukt om de olympische titel te veroveren, stond de ploeg wel lachend en dollend op het podium in de schaatshal in Peking.

Japan en Canada waren in Peking duidelijk beter dan het Oranje-kwartet; in de kwartfinales was Nederland al ruim drie seconden langzamer dan titelverdediger Japan en het dit seizoen nog ongeslagen Canada.

In de halve finale gaven Wüst, De Jong en Schouten bijna een seconde toe op de Canadese ploeg van Nederlander Remmelt Eldering. In de finale ging het goud naar Canada, na een dramatisch val bij Japan in de laatste bocht.

'Niet zo erg als het eruit zag'

De vrouwenploeg kreeg veel kritiek na het eerste optreden in Peking. In het interview dat Wüst, De Jong en Schouten zaterdag na hun teleurstellende race gaven, leek de teamgeest ver te zoeken.

Ook een video over de ploeg van Schouten die in aanloop naar de Spelen naar buiten kwam, waarin onder andere kritiek werd geuit op de rol van Wüst, was negatief voor de beeldvorming.

Wüst: "Het was zeker niet zo erg als het eruit zag. De media willen ook van alles zien. Laat ik vooropstellen dat het niet slim is geweest dat we niet eerst even samen hebben gezeten met ons chagrijn. We baalden van de situatie, dat was niet handig. Dat hadden we even met elkaar moeten bespreken en daarna hadden we pas voor de camera moeten gaan staan."