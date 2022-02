Vitesse kiest met Schmedes opnieuw voor Duitse technisch directeur

Schmedes was sinds eind 2017 sportief directeur bij VfL Osnabrück. Onder zijn leiding promoveerde de club in het seizoen 2018/2019 voor het eerst in acht jaar naar het tweede niveau in Duitsland. Twee jaar later degradeerde de club weer, waarop Schmedes besloot te stoppen.

"Na mijn vertrek bij VfL Osnabrück heb ik bewust de tijd genomen om na te denken over mijn volgende stap", zegt Schmedes op het clubkanaal. "Toen Vitesse op mijn pad kwam, was mijn interesse direct groot. Ik voel me aangetrokken tot de voetbalfilosofie en het potentieel van de club, het geloven in meer."

Voor zijn periode bij VfL Osnabrück was de Duitser hoofd scouting bij Hamburger SV.