Economie groeide vorig jaar met 4,8 procent, coronakrimp 2020 goedgemaakt

De economie is het afgelopen jaar met enorme snelheid gegroeid. De groei komt uit op 4,8 procent, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De laatste keer dat de groei zo groot was, was in 1998. De spurt heeft alles te maken met het feit dat de economie is teruggeveerd na de enorme coronaklap die er was in 2020.

Volgens het CBS is de groei vooral gevolg van de toegenomen handel en de consumptie van huishoudens. Ook de investeringen en consumptie door de overheid lag hoger dan vorig jaar. Met deze cijfers is de grote krimp van 2020 - 3,8 procent - in een jaar tijd goedgemaakt. Tegelijkertijd geldt dit niet voor de consumentenbestedingen. Het CBS merkt op dat de bestedingen in 2021 nog altijd ruim 3 procent lager waren dan in 2019 - dus voordat de coronacrisis uitbrak.

Gevolgen lockdowns

De laatste drie maanden van het jaar werden gekenmerkt door steeds verder aangescherpte coronamaatregelen. Waar er in oktober geen verplichte anderhalve meter meer was, kwam er in november de 'avondlockdown' en half december weer een harde lockdown. Desondanks groeide de economie wel, maar minder hard dan in de kwartalen ervoor. De groei kwam uit op 0,9 procent.

Die aanscherpingen waren van invloed op de groei van de economie van kwartaal op kwartaal: