Djokovic niet antivax, maar: 'Liever minder titels dan gedwongen vaccinatie'

Novak Djokovic loopt in de toekomst liever prijzen mis dan dat hij zich gedwongen laat vaccineren. De Servische tennisser zegt in een interview met de BBC dat hij niet met de antivaxbeweging geassocieerd wil worden, maar het recht om zelf te kunnen kiezen steunt.

Op de vraag of hij deelname aan de grandslamtoernooien Wimbledon en Roland Garros zou opofferen voor zijn standpunt was hij duidelijk. "Ja, dat is de prijs die ik bereid ben te betalen."